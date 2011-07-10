سرانه کل مطالعه در زنجان 81 دقیقه و 35 ثانیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی، صبح یکشنبه در جلسه ستاد نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان تعداد کتابخانههای عمومی استان را 61 باب اعلام کرد و افزود: زیربنای این کتابخانهها در مجموع 26 هزار و 808 مترمربع بوده و موجودی کتاب در آنها 708 هزار و 400 نسخه است.
وی ادامه داد: سند نهضت مطالعه مفید دارای 28 طرح کلی است و بر اساس آن سرانه مطالعه تا سال 1404 باید حداقل به 100 دقیقه افزایش یابد.
احمدخانی با اشاره به تصویب نهضت مطالعه مفید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته، گفت: سند نهضت مطالعه مفید برای اجرا به استانها ابلاغ شده و هر استان باید کمیتهای با عنوان کمیته سند نهضت مطالعه مفید تشکیل دهد.
وی هدف اصلی این کمیته را دستیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه و خصوصاً مطالعه مفید عنوان کرد و افزود: نهاد کتابخانههای عمومی کشور درصدد است تا ایران بهعنوان مقام اول در منطقه و جزو 15 کشور اول در جهان از نظر سرانه مطالعه قرار گیرد.
احمدخانی افزایش فضای کتابخانههای عمومی به میزان 8 متر به ازای هر 100 نفر را از اهداف خرد این نهضت اعلام کرد و گفت: فراهمآوری 4 جلد کتاب به ازای هر نفر در کتابخانههای عمومی، عضویت 35 درصد جمعیت ایران در کتابخانههای عمومی، توجه به مطالعه غیردرسی و مفید و روند آموزش رسمی کشور و توجه به مطالعه مفید در برنامههای اوقات فراغت، از دیگر اهداف خرد نهضت مطالعه مفید میباشد.
وی افزود: ارتقاء شاخصهای کتابخانهای در ابعاد فضا، منابع، عضویت و امانت در کتابخانهها و نهادینه کردن مطالعه مفید بهعنوان یک ارزش و عادت عمومی در جامعه، از جمله سیاستهای اجرای این طرح است.
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