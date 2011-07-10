به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آمادهسازی تیم فوتبال داماش گیلان صبح امروز با حضور محمد محمدی دروازهبان فصل پیش تیم استقلال پیگیری شد، گرچه مهدویکیا هم در حال حاضر در شهر رشت حضور دارد اما به دلیل خستگی و موافقت کادرفنی از عصر امروز در تمرینات این تیم شرکت میکند.
ارستس جونیور آلوز برزیلی و امیل نول یک بازیکن آلمانی کنگویی تبار هم بازیکنان خارجی حاضر در تمرینات تیم داماش هستند که طی روزهای آینده با جذب یک مدافع خارجی، لیست نفرات این تیم تکمیل میشود.
همچنین شاگردان مهدی دینورزاده بامداد جمعه راهی ترکیه میشوند و پس از برگزاری اردویی 10 روزه و برگزاری سه دیدار تدارکاتی به ایران باز میگردند.
دینورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این اخبار گفت: شرایط تیم بسیار خوب است و بسیار امیدوارم وضعیت تیم روز به روز بهتر شده و حضور موفقی در لیگ یازدهم داشته باشیم.
نظر شما