وحید طالب لو، دروازه بان تیم فوتبال شاهین بوشهر در گفتگوی خود با خبرنگار مهر به موارد جالب توجهی در خصوص جدایی‌اش از استقلال و حضورش در شاهین بوشهر اشاره کرد که گزیده‌ای از آن در زیر می آید:

خبرگزاری مهر: چه شد که پس از 14 سال بازی برای تیم‌های جوانان، امید و بزرگسالان استقلال، تصمیم به جدایی از این تیم گرفتید؟

وحید طالب لو: شرایط به گونه‌ای رقم خورد که در فهرست کادر فنی تیم فوتبال استقلال برای فصل آینده نبودم با این شرایط تصمیم گرفتم از این تیم جدا شده و در تیمی دیگر بازی کنم.

* فکر می کنید جدایی شما از استقلال تصمیم درستی بود؟

- غلط یا درست بودن این تصمیم را می سپرم به هواداران محبوب استقلال. آنها در این خصوص نظر بدهند بهتر است.

* مشکل استقلال در فصلی که گذشت از ناحیه دروازه نبود، آیا شما هم با این موضوع موافق هستید؟

- فکر می کنم در این رابطه کارشناسان نظر بدهند بهتر است اما من هم در این رابطه با شما هم عقیده هستم.

* چرا پس از جدایی از تیم استقلال، شاهین بوشهر را انتخاب کردید؟

- من چندین سال برای تیم پرطرفداری چون استقلال بازی کرده بودم. پایه و اساس اینطور تیم‌ها برمبنای هواداران است و آنها با حمایت خود به بازیکنان و مربیان دلگرمی می دهند. بدون شک بعد از استقلال و پرسپولیس اگر بخواهیم از پرطرفدارترین تیم‌های لیگ برتر یاد کنیم، آن تیم‌ها تراکتورسازی تبریز و شاهین بوشهر هستند.

* پس حضور هواداران انگیزه‌ای شد تا شاهین را انتخاب کنید؟

- بله. مردم بوشهر خیلی خوب فوتبال را می فهمند و حمایت بی دریغی از تیم شهرشان دارند. اعتقاد دارم تیم شاهین طی چند سال گذشته با وجود پتانسیل خوبی که داشته نتوانسته به حق خود برسد. امیدوارم در فصل پیش رو با حمایت مردم، مسئولان استان بوشهر و تلاش مجموعه عوامل باشگاه، اعضای کادر فنی و ما بازیکنان شرایطی مهیا شود که با وجود تمام سختی‌ها و محدودیت‌هایی که در بوشهر وجود دارد، شرایط سخت آب و هوایی این شهر و ... از طریق فوتبال شادی را به خانه بوشهری‌ها وارد کنیم.

* قرارداد شما با شاهین چند ساله است؟

- قراردادم با باشگاه شاهین دو ساله است که تمدید آن برای سال دوم توافقی است.

* با این شرایط آیا به بازگشت دوباره به استقلال فکر نمی کنید؟

- من الان به باشگاه شاهین بوشهر تعهد اخلاقی و کتبی دارم. من در حال حاضر فقط به فکر موفقیت در شاهین هستم و پس از آن طرفدار هواداران استقلال هستم. استقلال خانه من است و هر موقعی که صلاح باشد به خانه‌ام برمی گردم.

* فکر می کردید اینگونه از استقلال جدا شوید؟

- واقعا فکر نمی کردم یک روز اینگونه از استقلال جدا شوم. فوتبال حرفه ای است و در این فوتبال همیشه شرایط بر وفق مراد یک بازیکن نیست و پیش نمی رود. با این تفکر سعی کردم جدایی از استقلال را برای خود هضم کنم و به فکر موفقیت در شاهین باشم.

* آیا از پرویز مظلومی ناراحت نیستید؟

- راجع به این موضوع حرف نزنیم، بهتر است.

* جدایی از استقلال و هوادارانش دشوار نبود؟

- این جدایی برای من دشوار است اما هیچ وقت خود را از هواداران استقلال جدا نمی دانم. امیدوارم آنها برای من دعا کنند تا در تیم شاهین موفق باشم.

* نظر شما در مورد بازی هفته چهاردهم شاهین مقابل استقلال که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، چیست؟

- هنوز خیلی مانده است تا آن بازی. از الان هیچ نظری در مورد آن مسابقه ندارم اما تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرم تا به تعهدم نسبت به باشگاه شاهین نه در بازی مقابل استقلال بلکه در دیگر مسابقات عمل کنم.

* بازی مقابل استقلال و هوادارانش سخت نیست؟

- بالاخره بعد از چند سال بازی کردن برای استقلال، ایستادن روبه‌روی این تیم دشوار است اما فوتبال حرفه ای همین است و من ناچارم این فصل مقابل استقلال بازی کنم. البته شاید من در زمین مقابل استقلال و هوادارانش بایستم اما در بیرون میدان خود را در کنار هواداران این تیم می دانم.

* طالب‌لو امسال از شاهین بوشهر به تیم ملی می رسد؟

- انگیزه زیادی برای بازگشت به تیم ملی دارم. امسال مسابقات مقدماتی جام جهانی را پیش رو داریم و امیدوارم من و دیگر بازیکنان شاهین به اندازه‌ای خوب کار کنیم که کادر فنی تیم ملی مجاب شود ما را به اردو دعوت کند.

* امسال پیراهن شماره چند را در تیم شاهین بوشهر می پوشید؟

- از آنجائیکه یک فصل از قراردادم با استقلال باقی مانده بود، تصمیم داشتم در فصل پیش رو دیگر پیراهن شماره یک این تیم را نپوشم. با توجه به اینکه امسال اسطوره‌ای چون ناصر حجازی را از دست دادیم، تصمیم داشتم برای ادای احترام به روح آن مرحوم شماره یک استقلال را به بایگانی بسپاریم و شماره‌ای دیگر را برتن کنم. متاسفانه اوضاع همیشه آنطور که می خواهیم پیش نمی رود و ناچار به جدایی از استقلال شدم. با این شرایط تصمیم دارم نه این فصل، بلکه تا روزی که در فوتبال هستم، دیگر پیراهن شماره یک را برتن نکنم. با توجه به اینکه از نخستین روز حضور در تیم بزرگسالان استقلال و تیم ملی شماره 30 را برتن کردم، تصمیم دارم از این به بعد با پیراهن شماره 30 بازی کنم.