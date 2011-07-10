احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا با شرکت برترین کشتی گیران کشورهای مختلف و مطرح دنیا در اوزان مختلف از امروز در هفت وزن در سالن علی اف آذربایجان آغاز می شود.



وی ابراز داشت: کشتی گیران تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز که با ترکیبی 11 نفره قرار است در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان بروند، شب گذشته در باکو بر روی باسکول وزن کشی رفتند و حریفان خود را در این رقابت ها شناختند.



دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: در حالی که چهره‌های مطرحی از کشتی فرنگی کشورمان، تیم ملی را در این دوره از پیکارها همراهی می کنند، هادی علیزاده پورنیا جوان آینده دار کشتی استان قم برای نخستین بار افتخار همراهی تیم ملی به دست آورده است.



وی افزود: علیزاده پورنیا در این مسابقات با نظر مساعد محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نفر اول وزن 74 کیلوگرم است که فرصت مغتنمی را برای بروز استعدادها و توانمندی های خود در تیم ملی به دست آورده است.



رضایی عنوان داشت: هادی علیزاده پورنیا در نخستین تجربه همراهی تیم ملی بزگسالان کشتی فرنگی کشورمان در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا در باکوی آذربایجان در دور نخست باید به مصاف حریفی از کشور اوکراین برود.



وی یاد آور شد: در 74 کیلو که 17 کشتی‌گیر حضور دارند، هادی علیزاده پورنیا در دور نخست به مصاف دیمیترو پیشکوف کشتی گیران اوکراینی خواهد رفت و در صورت پیروزی برابر این حریف، در دور دوم با بوزو استارسیویچ از کرواسی رو به رو می‌شود.



دبیر هیئت کشتی استان قم با اشاره به حریفان دیگر کشتی گیران کشورمان در دور نخست پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا، افزود: در وزن 55 کیلوگرم که 16 کشتی‌گیر حضور دارند، محسن حاجی‌پور در دور نخست به مصاف لاسا گوگیتادزه از گرجستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیر گرجستان و روشن بایراموف از آذربایجان رقابت خواهد کرد.



وی با بیان اینکه در وزن 60 کیلوگرم 17 کشتی‌گیر شرکت کرده اند، ابراز داشت: در وزن 60 کیلوگرم جاسم امیری در دور نخست به مصاف اراکلی چوچویا از گرجستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با حسن علی‌یف از آذربایجان کشتی می‌گیرد.



دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: علی محمدی و افشین بیابانگرد در وزن 66 کیلوگرم که 18 کشتی‌گیر رقابت می کنند، به ترتیب پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با تومار انیدزه و آبولادزه از گرجستان مسابقه می دهند.



وی با بیان اینکه در وزن 84 کیلوگرم 19 کشتی گیر حضور دارند، عنوان کرد: در وزن 84 کیلوگرم که داود اخباری نماینده کشورمان است، این کشتی گیر پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با سامان طهماسبی از آذربایجان روبرو می‌شود، ضمن اینکه در این وزن طالب نعمت‌پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف امیر هروستانویچ از استرالیا می‌رود و حبیب‌الله اخلاقی نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیران آذربایجان و سوئد روبرو خواهد شد.



رضایی افزود: در وزن 96 کیلوگرم نیز که 19 فرنگی‌کار وزن‌کشی کرده اند، داود گیل‌نیرنگ پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف سنگ ایلدیم از ترکیه می‌رود، ضمن اینکه در همین وزن بابک قربانی دیگر فرنگی کار کشورمان که در پایین جدول قرار دارد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف ایراکلی گاجیا از گرجستان خواهد رفت.



وی در پایان گفت: بشیر باباجان‌زاده در 120 کیلو نیز که 14 کشتی‌گیر شرکت کرده اند در دور نخست به مصاف الکساندر ایکیموف از روسیه می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیران گرجستان و مجارستان روبرو می‌شود.

