به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی رضا رضامندی است و قصه آن بر این اساس است که سعدی افشار استاد سیاه بازی نسل قدیم قصد دارد نمایش نامادری با قصه ای تاریخی را که در دهه 40 توسط وی روی تخت حوض اجرا شده بود را با گروهی از نسل امروز برای تخته حوض آماده کند. اما بیماری توان از او گرفته و او این بار از کنار تخته حوض گروهش را هدایت می کند و سعی دارد شیوه های درست را به آنها بیاموزد تا این هنر زنده بماند.

طرح و روایت نمایش "سعدی افشار با نامادری" نوشته افشار است که توسط رضا رضامندی بازسازی شده و قرار است در بخش پیشکسوتان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی آئینی وسنتی روی صحنه برود.

عوامل نمایش "سعدی افشار با نامادری" عبارتند از دستیار کارگردان حسین بابایی، آهنگساز پدرام گوهرنیا، منشی صحنه پونه طایرقدسی.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، در پنج بخش صحنه‌ای، مجالس و شبیه‌خوانی، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی، بین‌الملل و سیمنارها به دبیری دکتر محمود عزیزی و از 23 تیر تا اول مردادماه در تهران برگزار می‌شود.