حفر تونل 200 متری زیر بافت تاریخی یزد برای ایجاد موزه قنات!

به گزارش خبرنگار مهر، این تونل برای اتصال دو هتل مهر و لب خندق متعلق به مدیرعامل این هتلها ایجاد شده و در این بین برخی از قناتهای موجود در مسیر تونل توسط پیمانکار مسدود شده است. ضمن آنکه این مسیر قدیمی ترین قسمت بافت تاریخی و متعلق به دوره ایلخانی است.

اما محمد حسین محتاج الله، مدیرعامل گروه هتلهای مهر این موضوع را تکذیب می کند و می گوید: حدفاصل میان هتل تاریخی لب خندق و هتل مهر محدوده ای 200 متری است که از حدود 450 سال پیش قناتی در این محل بوده که این دو هتل را به هم متصل می کرده است.

وی به خبرنگار مهر می گوید: قصد داریم تا این قنات را احیا کرده و محل این قنات را بازتر کنیم تا برای بازدید گردشگر از قنات ها و نحوه کارکرد و ایجاد موزه قنات آماده شود به همین دلیل این موزه که اکنون در مرحله کار کارشناسی است تا 6 ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

محتاج الله اظهار می کند که برای این اقدام از سازمان میراث فرهنگی یزد مجوز دارد.

اما نکته مبهم در این اقدام بخش خصوصی این است که در محدوده محله لب خندق و هتل آن، برج و بارو وجود داشته است بنابراین هر گونه دستکاری موجب از بین رفتن آثار و نشانه های این برج و باروها می شود. ضمن اینکه این پرسش نیز مطرح است که آیا حفر تونل برای هر اقدامی حتی ایجاد موزه در زیر بافت تاریخی یزد تا قبل از اتمام مطالعات باستان شناسی مجاز است؟