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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

ابراهیمیان:

سالانه ده‌ها بازدید از مدارس علمیه خواهران انجام می‌گیرد

سالانه ده‌ها بازدید از مدارس علمیه خواهران انجام می‌گیرد

قم - خبرگزاری مهر: معاون شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران از انجام سالانه ده‌ها مورد بازدید و ارزیابی از مدارس علمیه خواهران در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته نظارت بر مدارس علمیه خواهران به عنوان مهم‌ترین وظیفه معاونت شهرستان‌ها با جدیت پیگیری شد، تصریح کرد: در همین زمینه ده‌ها بازدید­ به صورت عمومی و تخصصی از مدارس علمیه محقق شد.

وی افزود: در این بازدید‌ها نقاط قوت و ضعف مدارس سنجیده شد و برای رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت برنامه ریزی دقیقی در حال تدوین و طراحی است.
 
معاون شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که معاونت شهرستان‌ها در این بخش با آن رو به رو است، جابه جایی و انتقال سالانه مدیران و اساتید حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها به نقاط دیگر و به ویژه استخدام در آموزش و پرورش است، به طوری که هر سال نیازمند اساتید و مدیران جدید برای برخی مدارس علمیه هستیم.

وی انتقال اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران به آموزش و پرورش را از یک سو موجب بروز مشکلات برای حوزه‌های علمیه خواهران دانست و اظهار داشت: هر چند این مسئله از یک سو مشکلات فراوانی برای جایگزینی اساتید و مدیران در معاونت شهرستان‌ها ایجاد کرده است، اما از سوی دیگر خرسندیم که حوزویان به راحتی در آموزش و پرورش و سایر ارگان‌ها پذیرش می‌شوند.

حجت‌الاسلام ابراهیمیان افزود: در گذشته برای ورود حوزویان به عرصه‌هایی همچون آموزش وپرورش مشکلات فراوانی وجود داشت، ولی امروز این روند خود به خود صورت می‌گیرد. هر چند این مراکز نخبگان و ممتازین حوزه را انتخاب می‌کنند، اما به هر حال حضور در آموزش و پرورش موثر است.

وی یکی از وظایف حوزه‌های علمیه را تربیت نیروی انسانی برای دستگاه‌های مختلف کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسئله امروز با قوت در حال اجرا است، به گونه‌ای که حوزه­های علمیه دارای نیروهای توانمند و مقبولی برای مدارس آموزش و پرورش هستند که این امر موجب خرسندی است.

حجت‌الاسلام ابراهیمیان با بیان اینکه برای هر یک از اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سرمایه‌گذاری فراوانی صورت گرفته و حوزه هزینه‌های زیادی را صرف رشد و تعالی آن‌ها کرده است، گفت: با انتقال این افراد به مراکز دولتی و غیرحوزوی به نوعی این سرمایه‌ها از دست می‌روند، بنابراین باید از حوزویان به ویژه اساتید و مدیران حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی یادآور شد: در سال گذشته بیش از۷۰ نفر برای مدیریت مدارس علمیه خواهران مورد ارزیابی قرار گرفتند که بعد از مصاحبه علمی و آزمون کتبی، مدیران توانمند انتخاب و بیش از۴۰ مدیر جدید در مدارس علمیه خواهران مشغول به خدمت شدند
کد مطلب 1355812

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