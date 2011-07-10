به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته نظارت بر مدارس علمیه خواهران به عنوان مهم‌ترین وظیفه معاونت شهرستان‌ها با جدیت پیگیری شد، تصریح کرد: در همین زمینه ده‌ها بازدید­ به صورت عمومی و تخصصی از مدارس علمیه محقق شد.

وی افزود: در این بازدید‌ها نقاط قوت و ضعف مدارس سنجیده شد و برای رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت برنامه ریزی دقیقی در حال تدوین و طراحی است.



معاون شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که معاونت شهرستان‌ها در این بخش با آن رو به رو است، جابه جایی و انتقال سالانه مدیران و اساتید حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها به نقاط دیگر و به ویژه استخدام در آموزش و پرورش است، به طوری که هر سال نیازمند اساتید و مدیران جدید برای برخی مدارس علمیه هستیم.



وی انتقال اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران به آموزش و پرورش را از یک سو موجب بروز مشکلات برای حوزه‌های علمیه خواهران دانست و اظهار داشت: هر چند این مسئله از یک سو مشکلات فراوانی برای جایگزینی اساتید و مدیران در معاونت شهرستان‌ها ایجاد کرده است، اما از سوی دیگر خرسندیم که حوزویان به راحتی در آموزش و پرورش و سایر ارگان‌ها پذیرش می‌شوند.



حجت‌الاسلام ابراهیمیان افزود: در گذشته برای ورود حوزویان به عرصه‌هایی همچون آموزش وپرورش مشکلات فراوانی وجود داشت، ولی امروز این روند خود به خود صورت می‌گیرد. هر چند این مراکز نخبگان و ممتازین حوزه را انتخاب می‌کنند، اما به هر حال حضور در آموزش و پرورش موثر است.



وی یکی از وظایف حوزه‌های علمیه را تربیت نیروی انسانی برای دستگاه‌های مختلف کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسئله امروز با قوت در حال اجرا است، به گونه‌ای که حوزه­های علمیه دارای نیروهای توانمند و مقبولی برای مدارس آموزش و پرورش هستند که این امر موجب خرسندی است.



حجت‌الاسلام ابراهیمیان با بیان اینکه برای هر یک از اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سرمایه‌گذاری فراوانی صورت گرفته و حوزه هزینه‌های زیادی را صرف رشد و تعالی آن‌ها کرده است، گفت: با انتقال این افراد به مراکز دولتی و غیرحوزوی به نوعی این سرمایه‌ها از دست می‌روند، بنابراین باید از حوزویان به ویژه اساتید و مدیران حمایت بیشتری صورت گیرد.



وی یادآور شد: در سال گذشته بیش از۷۰ نفر برای مدیریت مدارس علمیه خواهران مورد ارزیابی قرار گرفتند که بعد از مصاحبه علمی و آزمون کتبی، مدیران توانمند انتخاب و بیش از۴۰ مدیر جدید در مدارس علمیه خواهران مشغول به خدمت شدند