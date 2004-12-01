موافقت اسرائيل با افزايش نيرو در خط مرزي فلسطين با مصر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص ، اسرائيل اين پيشنهاد رادر ديدار امروز احمد ابوالغيظ وزير امور خارجه مصر و عمر سليمان رئيس سازمان امنيت مصركه هم اكنون سرگرم ديدار از بيت المقدس هستند مطرح و مورد موافقت طرف اسرائيلي قرار گرفت.

همچنين مصر پيشنهاد كرد تا نيروهاي مصري به پليس فلسطين آموزشهاي لازم را بدهند تا اين نيروها بعد از عقب نشيني نيروهاي اسرائيل از غزه بتواند كنترل آن منطقه را در دست بگيرند.

يكي از مسائل مورد بحث بين رژيم اسرائيل و مصر اين است كه رژيم صهيونيستي مصر را متهم مي كند كه از مرز آن كشور با فلسطين اشغالي موسوم به نوار فيلادلفيا اسلحه به داخل سرزمينهاي اشغالي قاچاق و از سوي گروههاي جهادي در عملياتها عليه نيروهاي اسرائيلي مورد استفاده قرار مي گيرد و از مصر خواسته است تا اين منطقه را تحت كنترل خود درآورد ليكن مصر هنوز در اين خصوص به دلايل مختلف پيرامون استقرار نيرو در اين بخش اقدامي انجام نداده است.

لازم به ذكر است كه ابوالغيظ وزير امورخارجه مصر براي مذاكره با مقامات اسرائيلي پيرامون تحولات اخير فلسطين و انتخابات آتي به بيت المقدس سفر كرده و در اين ديدار قرار است با مقامات عالي رتبه رژيم اسرائيل از جمله آريل شارون نخست وزير و سيلوان شالوم وزير امورخارجه ديدار و گفتگو كند.