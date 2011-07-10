پروژه های عمرانی شرایطی مناسبی درچهار محال و بختیاری ندارند

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی استان از شرایط مطلوبی بر خوردار نیست، اظهار داشت: مشکل پروژههای عمرانی در اعتبار و بودجه نیست بلکه مشکل اصلی ما در پروژه های عمرانی روش واگذاری به پیمانکار است.

وی با اشاره به اینکه پروژه ها عمرانی در استان پروژه های نیستند که تبدیل به سرمایه و خدمت شوند، بیان داشت: در استان یک هزار و 900 پروژه عمرانی داریم که کمتر پروژه های سرمایه مولد را در استان به وجود آورده باشد.

استاندار چهار محال و بختیاری بیان داشت: با تمامی مشکلات و سختیها ابلاغیه طرز واگذاری پروژه ها به پیمانکار به دستگاه های اجرایی باید صورت گیرد و ساز و کار نظارت بر کار پیمانکاران توسط دستگاه های ناظر باید اتفاق بافتد و پیمانکاران باید سرعت کار خود را در انجام پروژه های عمرانی بیشتر کنند.

وی با اشاره ماه مبارک رمضان که تقاضا کالا بیشتر است، بیان داشت: افزایش تقاضاهای مقطعی نباید باعث شود که قیمت در جامعه بیشتر شود.

عنابستانی یادآور شد: کنترل قیمت دراستان باید توسط اصناف، بازرگانی، اتاق بازرگانی، تعزیرات حکومتی و ... صورت گیرد.

وی تاکید کرد: مردم استان نباید دغدغه گران شدن محصولات غذایی و کالا را داشته باشند و باید واسطه ها را در بازار حذف کرد و حذف واسطه موجب می شود که کمک بزرگی به تولید و توزیع کالا در بازار صورت گیرد.