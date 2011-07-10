75 درصد درآمد شهرداری مشهد از محل صدور پروانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر میزان عوارض نوسازی دریافت شده سالانه حدود 9 میلیارد تومان است که البته هم تعرفه‌ها پایین، و هم برخی از شهروندان عوارض نوسازی خود را پرداخت نکرده‌اند.

وی گفت: در شرایط کنونی در صورت نبود درآمد از محل صدور پروانه، شهرداری برای جبران هزینه های جاری مشهد با مشکل رو برو می شود.

پژمان اظهار داشت: با توجه به میزان کم عوارض نوسازی، حدود 75 درصد درآمد این نهاد از محل صدور پروانه‌ها است.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد در مناطق کم برخوردار عوارض نوسازی کمتری دریافت می‌کند، افزود: در آن مناطق حتی بیشتر از نقاط دیگر شهر ارائه خدمات می‌شود و این مبالغی که دریافت می‌شود، بابت خدمات و هزینه‌های جاری است.