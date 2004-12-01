وزراي كشور همسايه عراق هنوز به توافق نرسيدند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، با توجه به اينكه امروزدر پايان نشست وزراي كشورهاي همسايه عراق در تهران مي بايست بر اساس برنامه اعلامي اعضاي شركت كننده در اين خصوص بويژه بر موضوع توافق نامه پاياني برسند،خبرهاي موجود حكايت از آن دارد كه وزراي كشور همسايه عراق به دلايل مختلف تاكنون در خصوص اين بيانيه پيشنهادي به توافق نهايي نرسيدند.

جو حاكم بر فضاي نشست بگونه اي است كه بسياري از ناظران معتقدند برخي كشورهاي حاضر در اين نشست از متن پيشنهادي راضي به نظر نمي رسند و اين درحالي است كه پيشتر موسوي لاري وزيركشورمان خبر داده بود كه نقطه نظرات تمام وزراي كشورهاي همسايه عراق به هم نزديك است.

با توجه به وضعيت فعلي، قرار است پس از نشست كارشناسان ارشد، وزراي كشورمجددا در خصوص بيانيه پايان تشكيل جلسه دهند.

برخي براين باورند كه موضوع حضورنيروهاي چند مليتي درعراق و موضوع زمان برگزاري انتخابات از موارد مهم مورد اختلاف باشد واين در حالي است كه برخي كشورها در اين نشست حاضر به ارائه ديدگاههاي معين ومشخص خود نيستند و ازارائه هر نظري خود داري مي ورزند.