قهرمانی تیم ملی با مدال آوری ووشوکاران قرچکی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به میزبانی کشور آذربایجان و با حضور 200 شرکت کننده در رده سنی جوانان برگزار شد، سید مجید موسوی در وزن 70 – کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان راهی فینال شد و در بازی پایانی با برد حریف روسی و صاحب نام خود، صاحب مدال طلا شد.

محسن سوری نیز در وزن 60 – کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد و میثم فرجی در وزن 75 – کیلوگرم پنجم شد تا تیم ملی با امتیاز آوری قرچکی ها، قهرمان مسابقات شود.

بعد از تیم ملی کشورمان که با پنج طلا، یک نقره و یک برنز اول شد، تیمهای روسیه و آذربایجان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

ملی پوشان قرچکی از باشگاه برادران آئینی با حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی در کرج توانستند با کسب عنوان قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی فراخوانده شوند تا بتوانند برای کشورمان افتخار آفرینی کنند.

با پایان یافتن این مسابقات، ملی پوشان باید خود را برای حضور در مسابقات آسیایی که در مردادماه و به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد، آماده کنند.