80 میلیارد ریال اعتبار به 130 پروژه اجرایی در تایباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان که صبح یکشنبه در فرمانداری برگزارشد، اظهار کرد: این اعتبار برای 130پروژه آموزشی، بهداشتی، حمل و نقل، فرهنگی و هنری، خدمات شهری، گردشگری، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده، که پیش از این به تصویب رسیده است.
عارفی با تأکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی نباید اعتبارات شهرستان برگشت بخورد، اظهار کرد: اعتبار باقیمانده تمام پروژههای سال گذشته تاپایان تیرماه 100در صد جذب شده و گزارش آن به فرمانداری شهرستان ارسال شود.
وی با تاکید بر مهلت دو ماهه تبادل موافقتنامه دستگاههای اجرایی گفت: دستگاههای اجرایی باید با جدیت پیگیر جذب و تخصیص اعتبارات ملی باشند.
فرماندار تایباد از اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای زیر ساختهای معدن در این شهرستان خبر داد.
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