116 هزار نفر در استان چهارمحال و بختیاری بیمه شدند

کاظم کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 12 هزار و 404 نفر از بیمه شدگان مستمری بگیر هستند.

وی افزود: تعداد 18 هزار و 558 کارگاه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره در سال 89 نسبت بیمه شدگان استان نسبت به سال قبل آن 7.8 درصد رشد داشته است بیان داشت: در سال گذشته صندوق تامین اجتماعی استان در کشور افزایش وصولی اجرائیات به میزان 28 درصد، کسب رتبه اول کشوری را در شناسایی سوابق روز، کسب رتبه اول در صدور ابلاغ کارنامه در سطح شعبه و... را به دست اورده است.

وی بیان داشت: رویکرد جدید صندوق تامین اجتماعی استان استفاده از خدمات الکترونیکی در راستای آسایش بیمه شدگان و صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان است که با مراجعه به اینترنت و وارد کردن شماره بیمه شده و سریال شناسنامه از پرداخت شش ماهه حق بیمه مطلع می شوند.