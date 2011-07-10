به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نجف‌زاده بارفروش نویسنده، درباره این کتاب گفت: «تبسم آفتاب» درباره زیبایی گفتار، کردار، پیام‌ها، سنت و سیره امام راحل است که با تبسم و شادمانی و خوشی در آمیخته است.

وی افزود: این کتاب در واقع درباره طنز در سیره و سنت امام خمینی است که به ارزشهای معنوی و شادمانی در سنت و سیره رهبر فرزانه انقلاب اشاره شده است.

نجف‌زاده بارفروش ادامه داد: آنچه را در پیام ها، سروده ها، گفتارهای معمولی و سخنرانی‌ها و کردارهای امام خمینی در گستره ادبیات و فرهنگ طنز بود، با توجه به تعاریف گسترده طنز در جلد سوم کتاب «طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب» ارائه دادم. در واقع این کتاب هر آنچه را که در ارتباط با ادبیات طنز در بیانات و سنت و سیره امام خمینی(ره) وجود داشت مطرح کرده است.

وی گفت: در تالیف «تبسم آفتاب» کوشیدم نشان دهم که امام خمینی(ره) با همه جدی بودنشان، به گونه ای زیبا به ادبیات طنز نیز نگاهی با شکوه، زیبا و فقیهانه داشته است. مثلا در سروده‌های عرفانی امام رگه‌های از طنز دیده می شود. این کتاب با وجودی که کم حجم است ولی با نگاهی آکادمیک و در خور فراهم شده است.

این طنزنویس همچنین از تدوین دایره المعارف طنز در 12 هزار صفحه خبر داد و گفت: هنوز با ناشری برای انتشار این دایرةالمعارف صحبت نکرده‌ام.