ترکیب هیئت داوران جشنواره ونیز تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا پس از انکه نام دارن آرونوفسکی به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره شصت و هشتم ونیز اعلام شد، دیگر اعضای این هیئت به طور رسمی معرفی شدند.



ماربو مارتونه کارگردان ایتالیایی تئاتر و سینما، آلبا رورواچر بازیگر ایتالیایی، آندره تشینه فیلمساز و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی، تاد هاینز فیلمساز آمریکایی، دیوید برن آهنگساز، گرافیست و فیلمساز و الیجا لیزا آتیلا نقاش فنلاندی دیگر اعضای این هیئت داوری را تشکیل می‌دهند.



این هیئت داوری در شب اختتامه جشنواره شصت و هشتم ونیز برندگان جوایز بخش مسابقه فیلم‌های بلند جشنواره را معرفی می‌کنند. جوایز این بخش عبارتند از شیر طلایی بهترین فیلم، شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی‌، جایزه ویژه هیئت داوران، دو جایزه موسوم به کوپا ولپی برای بهترین بازیگر مرد و زن، جایزه مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر تازه کار، جایزه دستاوردهای تکنیکی و جایزه بهترین فیلمنامه.



جشنواره شصت و هشتم ونیز روز 31 اوت ( 9 شهریور) افتتاح می‌شود.