آذرآیین: نسبتی بین «منشور» و «اخلاق» وجود ندارد

قباد آذرآیین در گفتگو با خبرنگار، مهر دیدگاه خود درباره بحثی که به تازگی درباره «منشور اخلاق نویسندگی» مطرح شده، اینگونه گفت: اصلا دو واژه منشور و اخلاق در کنار هم پارادوکس ایجاد میکنند که همانا منشور یک مساله کاملا مادی است، ولی اخلاقیات معنوی و از یک وجهه فردی هستند.
وی ادامه داد: همچنین معتقدم اصلا لازم نیست چنین بحثهایی مطرح شود، ولی متاسفانه از چنین اصطلاحاتی زیاد به کار میبرند و من که اصلا نمیفهمم یعنی چی؟
نویسنده «چه سینما رفتنی داشتی یدو» با تاکید بر اینکه اگر رابطه بین منشور و اخلاق مشخص نشود، نمیتوان درباره «منشور اخلاقی» اظهارنظر کرد، توضیح داد: اگر این صحبتها قرار است رابطه بین ناشر و مولف و مترجم را اصلاح کند باز هم باید بگویم این رابطه را با یک منشور نمیتوان ضابطهمند کرد.
آذرآیین افزود: اگر ناشر بخواهد بیاخلاقی کند، حتی وقتی قرارداد هم وجود دارد این اتفاق میافتد و مولف هم متوجه نمیشود؛ مثلا شمارگان کتاب را بیشتر از آنچه در شناسنامه درج شده، میزند و صاحب اثر هم نمیتواند این امر را ثابت کند. در چنین شرایطی وجود منشور اخلاقی چه کمکی میکند؟
وی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر نویسندگان سعی میکنند با ناشرانی کار کنند که اطمینانی نسبی بینشان وجود دارد و همانطور که میدانید اطمینان مطلق هم وجود ندارد، ولی با همین اطمینان نسبی که وجود دارد، نویسندگان با ناشران کار میکنند و نیازی به شخص ثالث و آییننامه و منشور نیست.
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