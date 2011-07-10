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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

جعفری تاکید کرد:

سازمان استاندارد با کم فروشی در خصوص رنگهای ساختمانی برخورد می کند

سازمان استاندارد با کم فروشی در خصوص رنگهای ساختمانی برخورد می کند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل نظارت براجرای استاندارد گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با کم فروشی در خصوص رنگهای ساختمانی برخورد می کند و نظارتها در این خصوص ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی جعفری افزود: با اجرای کنترل کالا درسطح بازار از نظر کیفیت، از کالاهای مختلف نمونه برداری انجام دش که نتیجه اولیه آن حاکی از برخی نواقص و کم فروشی بوده است.

وی ادامه داد: کالاهای شناسایی شده شامل رنگهای ساختمانی سمن ، الوان ، فراز پیشه ، اورانوس ، ایران ، متین ، پورنگ، هادی رنگ ، سحر که از لحاظ وزنی تا حدود نیم لیتر / کیلوگرم با وزن درج شده ( حدود 4 کیلوگرم / لیتر ) بر روی بسته بندی مغایرت داشته، بوده است.

این مسئول عنوان کرد: در ادامه کنترل بازار مشاهده شد برخی از دستمال کاغذی های با مارک تجاری نانسی ، ابریشم ، گلرنگ ، سافتلن ، گل پر ، حریر در فاکتور های ابعاد دستمال ، گرماژ و تعداد با استاندارد مغایرت داشته اند.

معاون اداره کل نظارت براجرای جعفری تاکید کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طبق قوانین مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.
 
توقیف یک کیلوگرم مصنوعات طلای خارجی در استان البرز

به دلیل ممنوعیت ورود طلای ساخته شده به داخل کشور و مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود یک کیلوگرم  از مصنوعات طلای خارجی در استان البرز توقیف و پلمپ شد.
 
این امر در بازرسی به عمل آمده از واحدهای صنفی عرضه مصنوعات طلا در سطح استان البرز که به همراه کارشناسان مربوطه و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی استان انجام شد، صورت گرفته است.
 
همچنین در این  زمینه جهت تعقیب قضایی، ارسال به شعبه تخصصی قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات و دادسرای مربوطه انجام شد.
کد مطلب 1355844

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