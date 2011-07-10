طرح آبرسانی به صالح آباد 80 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش چمن آرا ظهر یکشنبه در بازدید نماینده مردم ایلام در مجلس از این طرح اظهار داشت: این طرح به طول 14 کیلومتر از منطقه لیزان به شهر صالح آباد در حال اجرا است.

وی بیان داشت: چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

این مسئول اظهار داشت: با اجرای این طرح مشکل کم آبی شهر صالح آباد بر طرف می شود.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عملیات اجرایی آبرسانی به شهر صالح آباد مشکل کم آبی شهر را بر طرف می کند.

شاپور پولادی افزود: طرح عملیات اجرایی آبرسانی به شهر فرهنگی صالح آباد از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و عملیات اجرایی این طرح تا قبل از هفته دولت به بهره برداری می رسد.