6 درصد اعتبارات تملک دارایی خراسان رضوی به سبزوار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی عطار صبح یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان پیگیری برای افزایش اعتبارات شهرستان را به عنوان یکی از مصوبات این کمیته اعلام کرد.

وی تصریح کرد: از مجموع اعتبارات عمرانی کشور 15 درصد آن در قالب اعتبارات تملک دارایی در اختیار استان و سپس کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و 85 درصد آن به صورت ملی و متمرکز در اختیار دولت و وزرا قرار می گیرد.

فرماندار سبزوار افزود: در سال جاری 221 پروژه با اعتباری بالغ بر 260 میلیارد و 461 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی به مرحله اجرا در می آید.

وی ابراز امیدواری کرد: این رقم از محل اعتبارات دیگری از جمله خشکسالی، توازن منطقه ای، مازاد درآمد، سایر منابع به رقم قابل قبولی افزایش یابد.

شعبانی مجموعه مدیران شهرستان را موظف کرد به صورت جدی پیگیر جذب اعتبارات شهرستان از محل اعتبارات ملی که در اختیار استان قرار می گیرد باشند.

فرماندار سبزوار همچنین از اختصاص بالغ بر 30 میلیارد ریال برای پروژه های سیلوی 20 هزار تنی سبزوار، روکش آسفالت محور سبزوار - نیشابور و بهسازی و آسفالت محور سبزوار - سلطان آباد و محور حکم آباد به عنوان پروژه های فرا شهرستانی علاوه بر اعتبارات تملک دارایی خبر داد.

شعبانی از جذب بیش از 98.8 درصد از اعتبارات عمرانی سبزوار در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع 345 پروژه شهرستان از محل اعتبارات تملک دارایی در سال قبل 341 پروژه دارای کیفیت خوب ارزیابی شده است.

وی به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد، برای جذب باقی مانده اعتبارت عمرانی شهرستان تا ریال آخر آن تا پایان سال مالی 89 تلاش کنند.