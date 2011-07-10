  1. استانها
  2. البرز
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

رنجبر تاکید کرد:

لزوم ساماندهی کانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در البرز

لزوم ساماندهی کانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان البرز گفت: سازمان های مردم نهاد (سمن) و کانونهای فرهنگی اجتماعی استان البرز نیاز به ساماندهی، تقویت و توسعه دارند.

عاطفه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  سازمانها و کانونهای فرهنگی اجتماعی بانوان این استان در چهار وضعیت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.
 
وی ادامه داد: دسته اول سازمان هایی هستند که بدون مجوزهای قانونی مشغول به فعالیت هستند که این سازمانها باید در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوزهای قانونی خود اقدام کنند و دسته دوم سازمانها و کانونهایی هستند که بخشی از امکانات دولتی را در اختیار گرفته اما غیرفعال هستند، این سازمان ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و در صورت غیرفعال بودن امکانات در اختیار داشته را تحویل دهند.
 
رنجبر دسته سوم را اینگونه معرفی کرد و گفت: گروه سوم از سازمان ها با مجوزهای قانونی و بسیار فعال عمل می کنند اما دارای مشکلات جا و مکان هستند که حمایت از این سازمان ها در الویت برنامه ها و دستورکار این دفتر است.
 
وی بیان کرد: دسته آخر سازمان ها و کانون ها یی هستند که با قدرت و قوت مشغول به کار و فعالیت هستند و ما تلاش می کنیم که از توان و ظرفیت این سازمان ها استفاده کنیم .
 
رنجبر ادامه داد: سازمان های مردم نهاد (سمن)  و کانون های فرهنگی اجتماعی استان البرز نیاز به ساماندهی، تقویت و توسعه دارند.
کد مطلب 1355849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه