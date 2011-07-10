لزوم ساماندهی کانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در البرز

عاطفه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمانها و کانونهای فرهنگی اجتماعی بانوان این استان در چهار وضعیت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: دسته اول سازمان هایی هستند که بدون مجوزهای قانونی مشغول به فعالیت هستند که این سازمانها باید در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوزهای قانونی خود اقدام کنند و دسته دوم سازمانها و کانونهایی هستند که بخشی از امکانات دولتی را در اختیار گرفته اما غیرفعال هستند، این سازمان ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و در صورت غیرفعال بودن امکانات در اختیار داشته را تحویل دهند.

رنجبر دسته سوم را اینگونه معرفی کرد و گفت: گروه سوم از سازمان ها با مجوزهای قانونی و بسیار فعال عمل می کنند اما دارای مشکلات جا و مکان هستند که حمایت از این سازمان ها در الویت برنامه ها و دستورکار این دفتر است.

وی بیان کرد: دسته آخر سازمان ها و کانون ها یی هستند که با قدرت و قوت مشغول به کار و فعالیت هستند و ما تلاش می کنیم که از توان و ظرفیت این سازمان ها استفاده کنیم .

رنجبر ادامه داد: سازمان های مردم نهاد (سمن) و کانون های فرهنگی اجتماعی استان البرز نیاز به ساماندهی، تقویت و توسعه دارند.