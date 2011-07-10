میزان بارندگی در آمل 65 درصد کاهش یافت

ایمان نبی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان بارندگی حدود 3.25 میلی‌متر و کمتر از مقدار آن در سال گذشته بوده است.

وی میزان بارندگی در شهرستان آمل در تیرماه امسال را حدود 4.36 میلی‌ متر اعلام کرد و افزود: افزایش بارندگی را درشهرستان در تیرماه داشته که در مقایسه با پارسال بیشتر باران باریده است.

رئیس اداره هواشناسی آمل تصریح کرد: با توجه به آمار دریافتی از وضعیت بارندگی شهرستان آمل در 9 ماهه گذشته تاکنون، میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش را نشان می دهد.

نبی پور یادآور شد: این میزان از مهرماه سال 89 تا پایان خرداد ماه سال جاری حدوو 5.4 میلی ‌متر بوده است.