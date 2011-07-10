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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

طی سه ماهه امسال/

میزان بارندگی در آمل 65 درصد کاهش یافت

میزان بارندگی در آمل 65 درصد کاهش یافت

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره هواشناسی آمل از کاهش 65 درصدی میزان بارندگی در این شهرستان در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

ایمان نبی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان بارندگی حدود 3.25 میلی‌متر و کمتر از مقدار آن در سال گذشته بوده است.

وی میزان بارندگی در شهرستان آمل در تیرماه امسال را حدود 4.36 میلی‌ متر اعلام کرد و افزود: افزایش بارندگی را درشهرستان در تیرماه داشته که در مقایسه با پارسال بیشتر باران باریده است.
 
رئیس اداره هواشناسی آمل تصریح کرد: با توجه به آمار دریافتی از وضعیت بارندگی شهرستان آمل در 9 ماهه گذشته تاکنون، میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش را نشان می دهد.
 
نبی پور یادآور شد: این میزان از مهرماه سال 89 تا پایان خرداد ماه سال جاری حدوو 5.4 میلی ‌متر بوده است.
کد مطلب 1355852

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