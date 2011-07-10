آمادگی ارشاد خوزستان برای برگزاری جشنواره فرهنگی مبارزه با مواد مخدر

سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را یک بحث جدی خواند و اظهار داشت: مقوله مواد مخدردرکشورمان به یک مقوله فرهنگی وسیاسی تبدیل شده و باید در این بخش یک عزم جدی و ملی شکل بگیرد بنابراین با توجه به اعتبارات مصوب دولت هر دستگاه اجرایی باید یک پیوست فرهنگی در این زمینه داشته باشد.



وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز باید یک پیوست فرهنگی تعریف کند تا مدیران دستگاه ها بتوانند در کنار فعالیت های رفاهی و اجتماعی یک بسته مبارزه با مواد مخدر را برنامه مدیرتی خود بگنجانند.

سپهر با بیان اینکه کار فرهنگی و هنری در طرح مبارزه با اعتیاد بسیار می تواند تاثیر گذار باشد، عنوان کرد: اگر یک تیم حرفه ای کار هنری و فرهنگی را درراستای مبارزه و پیشگیری از اعتیاد مشروط به اینکه آثار فاخر و آبرومندی ارائه شود انجام دهند، مطمئنا نتیجه بخش خواهد بود.



مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان با عنوان اینکه مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همه توان و نیروی فرهنگی خود در خدمت ستاد مبارزه با مواد مخدر است، اظهار داشت: امروزه نیازمندیهای فرهنگی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را باید ابتدا از آموزش و پرورش و بعد از آن در دانشگاه ها تامین کرد زیرا در دانشگاه ها توزیع کننده های مواد مخدر حتی می توانند در قالب کار دانشجویی نیز فعالیت کنند.



وی ضمن اشاره به نقش صدا و سیما در این زمینه افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند با یک بسته فرهنگی مبلغین را در ماه مبارک رمضان توجیه وامکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد تا در این ماه گامی موثر در راستای تحقق اهداف طرح مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر برداشته شود.