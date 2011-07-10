نباید از چهره زنان در تبلیغات محصولات خارجی استفاده شود

مریم ارسنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: استفاده از چهره زنان در تبلیغات تجاری که مربوط به حوزه زنان باشد اشکالی ندارد اما اگر محصول ارتباطی با زنان نداشته باشد، مانع آن می شویم.

در هفته های اخیر، بیلیبوردهای یک شرکت لوازم خانگی خارجی در سطح شهر دیده می شود که از چهره یک زن برای تبلیغات خود استفاده کرده است در حالیکه طبق قانون تبلیغات مصوبه سال 1385، استفاده از چهره زنان در آگهی های تجاری ممنوع است.

وی ادامه داد: در تبلیغ اخیر چون محصول مربوط به حوزه زنان است، نمی توان ایرادی گرفت اما واحد تبلیغات ارشاد تهران بر روی این مسئله که چهره زن مجری بیشتر از لوازم خانگی به چشم می آید، سئوال دارد که آن را به واحد تبلیغات وزارتخانه ارسال کرده ایم.

مسئول واحد تبلیغات ارشاد استان تهران تصریح کرد: یکی دیگر از ایراداتی که می توان به این تبلیغ گرفت استفاده از چهره این زن برای تبلیغات خارجی بود در حالی که تاکید شده که باید از چهره زنان در تبلیغات داخلی استفاده شود.

ارسنجانی با بیان اینکه تبلیغ اخیر از سوی واحد تبلیغات وزارت ارشاد تایید شده است، گفت: این محصول چون در سطح اتوبانهای کشور قصد تبلیغ داشته، از وزارتخانه مجوز گرفته که ما اخیرا در این زمینه نامه ای به این واحد زده ایم و موارد اشاره شده را تذکر دادیم.

ارسنجانی درباره تبلیغات فیلم های سینمایی که در آنها نیز از چهره زنان با اشکال خاص استفاده می شود نیز گفت: واحد تبلیغات ارشاد تهران به این بخش هم نظارت ندارد و دفتر ارزشیابی فیلمهای سینمایی درباره بیلیبوردهای تبلیغاتی سینمایی تصمیم می گیرند.

پیش از این نیز مرتضی طلایی، عضو ناظر شورای شهر تهران بر تبلیغات شهری در این باره به خبرنگار مهر گفته بود: تاکید شده در تبلیغات تجاری از چهره زنان استفاده ابزاری نشود اما علاوه بر این تبلیغات فیلمهای سینمایی با چهره خاص زنان روی بیلیبوردها قرار می گیرد که نباید این موارد صورت گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نباید از چهره زنان در تبلیغات تجاری استفاده شود، گفت: موضوع بیلبوردهای تجاری همراه با چهره یک زن مجری را که به تازگی در اتوبانهای شهر تهران نصب شده، پیگیری می کنم.