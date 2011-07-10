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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

جاده عشایر منطقه "بیشی" در ایلام افتتاح شد

جاده عشایر منطقه "بیشی" در ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: جاده عشایر منطقه "بیشی" در ایلام با حضور مسئولان ایلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور عشایری استان ایلام ظهر یکشنبه در این آیین گفت: بیش از 80 هزار خانوار عشایر در استان ایلام زندگی می کنند که خدمات رسانی در ابعاد مختلف به این قشر ضروری است.

یارمحمد کریمی عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات امور عشایری استان ایلام طی سالهای گذشته مرمت و ساخت راه برای عشایر بوده است.

وی افزود: به همین منظور در سال جاری جاده عشایر منطقه "بیشی" در نواحی زردلان دو در شهرستان شیروان چرداول افتتاح شده است.

کریمی تصریح کرد: برای احداث جاده بیشی به طول 2.5 کیلومتر، دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.


 

کد مطلب 1355865

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