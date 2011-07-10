به گزارش خبرنگار مهر، محمدی‌فر مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعت غذایی فعال در استان خراسان رضوی که صاجب شرکت سرمایه‌‍گذاری است، صبح امروز یکشنبه 100 درصد سهام شرکت فرهنگی - ورزشی راه‌آهن را در بازار فرابورس خریداری کرد.

خریدار باشگاه راه‌آهن شهرری باید مبلغ 622 میلیون تومان را ظرف 20 روز کاری آینده به حساب سازمان خصوصی سازی کشور واریز کند تا این معامله قطعی شود.

صبح امروز 100 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی راه آهن معادل 1000 سهم(950 سهم و 50 ترجیحی) به ارزش پایه هر سهم 41 میلیون و 500 هزار ریال و ارزش کل پایه 41 میلیارد و 500 میلیون ریال در بازار فرابورس عرضه شد که این میزان سهام به همان نرخ پایه در بازار سوم به فروش رسید.

برای این عرضه تنها یک خریدار وارد رقابت شد و توانست بدون رقابت 100 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی راه آهن را به عنوان آغازگر خصوصی سازی باشگاه‌ها در ایران خریداری کند.