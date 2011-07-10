اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه منتظران نور استان همدان گفت: گروه فرهنگی منتظران نور اقدام دوره‌های مهدویت را با همکاری بنیاد تخصصی مهدویت قم و آموزش و پرورش همدان و شهرستان کبودراهنگ برگزار می کند.

مصطفی جوزی با بیان اینکه دوره مقدماتی به مدت چهار روز و دوره تکمیلی به مدت هشت روز است، گفت: این دوره برای دبیران و مربیان مدارس برگزار می‌شود.

رئیس گروه منتظران نور همدان اضافه کرد: این گروه در اواخر تیرماه با همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک همایش انتظار و مهدویت را برای مربیان کودکستان‌ها و معلمان ابتدایی برگزار کند.

مصطفی جوزی افزود: گروه منتظران در ماه‌های اخیر دوره‌های آموزشی و فرهنگی با موضوع مهدویت را در دانشگاه پیام نور، سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان و آموزش و پرورش نواحی یک و دو همدان برگزار کرده است.

وی گفت: در صورت همکاری دستگاه‌های فرهنگی از مهرماه سال جاری تربیت مربی مهدویت در استان همدان با همکاری بنیاد تخصصی مهدویت قم انجام می شود.

جوزی از دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی خواست با توجه به اهمیت موضوع مهدویت و لزوم ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در بین جوانان و نوجوانان با این گروه فرهنگی همکاری داشته باشند.

راهیابی شش همدانی به نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان

شش نفر از کودکان و نوجوانان استان همدان به نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان که در اصفهان برگزار می شود راه یافتند.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان از سه تا پنج مرداد ماه با حضور هنرمندان سراسر کشور و کشورهای مختلف در اصفهان برگزار می شود.

گفتنی است 15 اثر از سراسر استان همدان به امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان ارسال شده بود که پس از بررسی آثار در شورای فنی شش نفر در رشته های نقاشی، کلاژ و خوشنویسی برگزیده شدند که به این جشنواره اعزام می شوند.

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان نیز شهریور ماه در استان گلستان برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه خوشنویسی در کبودراهنگ

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کبودراهنگ نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمدان این شهرستان را دایر کرده است.

این نمایشگاه با هدف ایجادانگیزه و تشویق هرچه بیشتر هنرمندان برجسته شهرستان کبودراهنگ و جذب علاقه مندان و هنرجویان جوان به هنراصیل خوشنویسی برپا شده است.

در این نمایشگاه آثاری از حمیدرضاحبیبی ازهنرمندان برجسته استان همدان به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه تعداد 45 اثر خوشنویسی با گرایش های شکسته، نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث ومعلی با موضوعات قرآنی و مذهبی در معرض دید عموم قرارگرفته است.

این نمایشگاه تا 21 تیرماه آماده بازدید علاقه مندان است.

کسب عنوان برتر مسابقات منطقه ای توسط دف نوازان نهاوندی

گروه موسیقی کوبان شمس از نهاوند که در جشنواره منطقه ای دف زنان در شهرستان ازنا به نمایندگی از نهاوند شرکت کرده بود موفق به کسب لوح تقدیر به همراه تندیس این جشنواره شد.

در این جشنواره نمایندگانی از شهرهای سنندج، ایلام، کرمانشاه، تبریز، خرم آباد، همدان و نهاوند حضور داشتند.