اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد علی آباد 100 درصد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تشریح سیاست ها و جهت گیری های اساسی پژوهش و فناوری افزود: با مدیریت و برنامه ریزی دقیق مطابق با سیاست ها و جهت گیری های اساسی پژوهش و فن آوری در سال 90 این میزان درصد همچنان ثابت باقی خواهد ماند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، محور و کانون توجه به رقابت جهانی را ارتقای کیفیت و فعالیت های پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری همراه با کسب درامد اعلام کرد.

وی با اشاره به شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه بالنده آن در طول سه دهه تثبیت، توسعه و کیفیت، دهه چهارم را دهه رقابت با دانشگاههای بین المللی عنوان کرد که ارتقای کیفیت و فعالیت های پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری همراه با کسب درآمد، محور و کانون توجه به آن است.

رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه 10 در ادامه با بیان این مطلب که هدایت صحیح پژوهش محوری و ژرفا بخشی تحقیقات یکی از رویکردهای مهم و بنیادین دانشگاه آزاد اسلامی است، تبدیل این مولود انقلاب به قوی ترین و منسجم ترین تشکیلات علمی کشور را گواه این مطلب دانست.

ایرانبخش عنوان کرد: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نظر به ضرورت توجه به سیاست های استراتژیک دهه چهارم فعالیت دانشگاه با تدوین جهت گیری های اساسی، سیاست ها و برنامه ها مورد انتظار را طی بخشنامه ای به واحدهای دانشگاهی ابلاغ کرده است که هر یک از این واحدهای دانشگاهی متناسب با پتانسیل بالقوه و امکانات بالفعل خود می توانند از طریق فعالیت های پژوهشی و آموزشی بخشی از اهداف و برنامه ها را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به اجرای دقیق آن برنامه ریزی کنند.

رئیس واحد علی آبادکتول در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح آئین نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی در واحدهای دانشگاهی، اعتبارات اختصاص یافته به امر پژوهش را پنج درصد شهریه دریافتی عنوان کرد.

گفتنی است در این جلسه مباحثی همچون پژوهش های بنیادی، مقالات بین المللی، پژوهش های کاربردی، ثبت اختراع بین المللی، تالیف کتاب، مجلات نمایه شده در مراکز بین المللی معتبر، تولید آثار ادبی جهانی ، شرکت های دانش بنیان و همچنین تاسیس انجمن های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.