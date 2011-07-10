منطقه پردیسان قم از نظر مراکز فرهنگی محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری پردیسان قم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به نیازمندی های منطقه پردیسان قم گفت: این منطقه با بیش از 300 هزار نفر جمعیتی که قرار است در آن ساکن شود دارای محرومیت های بسیاری است.



وی فضای خدماتی،مسجد و مدرسه را از جمله نیازمندی های منطقه پردیسان عنوان کرد و افزود: به علاوه هیچ گونه مرکز فرهنگی در این منطقه وجود ندارد و احداث مجتمع فرهنگی هنری در این مکان به منزله یک کار اساسی برای جبران این کمبود است.



آشتیانی یادآور شد: همه مسئولین استانی باید تلاش خود را در جهت رفع مشکلات و کمبودهای این منطقه به کار گیرند تا هر چه سریعتر نیازمندی های آن برطرف گردد.



لازم به ذکر است، مجتمع فرهنگی هنری پردیسان با مساحتی بالغ بر 25 هزار متر مربع نخستین مجتمع فرهنگی منطقه پردیسان و بزرگترین مجتمع فرهنگی در شهر قم که قبل از ظهر امروز آغاز عملیات اجرایی آن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولین استانی آغاز شد.



بر پایه این گزارش فاز اول این پروژه که از مصوبات سفر رهبری در سال 89 به قم است، با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان تا پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.