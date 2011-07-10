نبود راه دسترسی از مهمترین مشکلات آبدانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در شهرستان آبدانان اظهار داشت: هم اکنون طرحهای راهسازی خوبی در حوزه شهرستان دره شهر و آبدانان برای توسعه این دو شهرستان در حال اجراست.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین این طرحها تونل کبیر کوه بین شهرستان دره شهر و آبدانان است که بزرگترین تونل غرب کشور محسوب می شود.

عزتی بیان داشت: 160 میلیارد ریال برای تکمیل راههای شهرستان دره شهر و 80 میلیارد ریال برای اجرای مرحله دوم جاده دره شهر ، آبدانان اختصاص یافته است.

این نماینده عنوان کرد: میزان محرومیت در استان ایلام و بویژه شهرستان آبدانان بسیار بالاست.

وی یادآور شد: رفع مشکل برق، بیکاری، راه و... بیشتر مورد توجه مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد.