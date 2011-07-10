مبعلی و ادینهو رسما به الشارجه پیوستند/ خاطره بازیکن برزیلی از مس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری باشگاه الشارجه امارات، "یاسر عبدالله" بازیکن پیشین الوحده و الظفره امارات در پست دفاع، "سالم جاسم" بازیکن پیشین دبا الحصن در پست هافبک وسط و "علی سعید السعدی" بازیکن پیشین الظفره در پست هافبک راست بازیکنان جدید الشارجه هستند که قراردادی سه ساله با این باشگاه امضا کرده‌اند.

"ناصر کشوانی"، مدیرفنی باشگاه الشارجه امارت با اشاره به عقد قرارداد با دو بازیکن حرفه‌ای در فصل جدید در حضور رسانه‌های خبری اظهار داشت: با "ایمان مبعلی" بازیکن سابق باشگاه‌های مختلف امارات از جمله النصر، الشباب و الوصل برای یک فصل قرارداد امضا کردیم.

وی همچنین از امضای قرارداد دوساله با "ادر لوسیانو" (ادینهو) بازیکن برزیلی مس کرمان در فصل گذشته که با 22 گل به عنوان بهترین بازیکن و گلزن خارجی لیگ ایران انتخاب شد، خبر داد.

از سوی دیگر ادینهو در مراسم امضای قرارداد با الشارجه امارت در حالی که با پیراهن شماره 30 این باشگاه عکس یادگاری می گرفت، اظهار داشت: از "راشد احمد" دروازبان تیم الشارجه که با دادن شماره 30 به من موافقت کرد، سپاسگزارم. من با همین شماره در تیم مس کرمان بازی کردم و به آن علاقه مندم.

ادینهو افزود: به هواداران قول می دهم تمام تلاش خود برای رساندن جایگاه تیم به رده‌های بالا به کار گیرم.