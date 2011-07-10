راه اندازی مرکز کنترل آلودگی های محیط زیست در غرب تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: طبق قانون صنایع، شرکت ها و سازمانهای وابسته به دولت موظفند برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی منابع مالی لازم را تامین و با هماهنگی محیط زیست هزینه کنند.

وی در تشریح اهداف قانونگذار اضافه کرد: در ماده 131 قانون بودجه به دو موضوع مهم جلوگیری و جبران آلودگی تاکید شده که جلوگیری از حدوث آلودگی مربوط به فعالیت هایی است که صنایع و شرکت ها بایستی در تجهیز واحد صنعتی و اصلاح پروسه تولید به آن مجهز شوند، لیکن هدف از جبران آلودگی محیط زیست، مشارکت و سرمایه گذاری، در طرح ها و پروژه هایی است که به نحوی در اصلاح محیط زیست منطقه و کاهش اثرات سوء آلودگی و یا توقف آن می تواند نقش داشته باشد.

رئیسی از تدوین طرح جامع پایش آلودگی های زیست محیطی کلانشهر تبریز خبر داده و افزود: در این طرح با استفاده از نیروهای آموزش دیده و متخصص، و بهره گیری از پتانسیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کانون های آلاینده کلانشهر تبریز شناسایی و مدیریت خواهند شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مدت زمان لازم برای اجرای طرح را پنج ساله و اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آن را بالغ بر 30 میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: برای مدیریت سریع و کنترل لحظه ای آلاینده ها، مرکز پایش و کنترل آلودگی های زیست محیطی کلانشهر تبریز در غرب تبریز ایجاد و راه اندازی خواهد شد.