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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

ساوری.

ساختار 23 شالیکوبی گلستان اصلاح شد

ساختار 23 شالیکوبی گلستان اصلاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: بحث اصلاح ساختار شالیکوبی ها از سال 82 در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و از سال 84 تا بحال برای 23 واحد در استان سیستم چند ماشینه استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ساوری ظهر یکشنبه در همایش فرآوری شلتوک به روش پارابویلینگ گفت: رویکرد اصلی مدیریت صنایع کشاورزی سازمان توسعه صادرات صنایع تبدیلی و تکمیلی آشنا کردن بهره برداران با صنایع روز است.

وی افزود: نقش صنایع تکمیلی و تبدیلی پیش از برداشت محصول اغاز می شود و تا سر سفره ها ادامه دارد و به عوان مکمل چرخه تولید محسوب می شود.
 
ساوری ادامه داد:این صنایع اهداف مکملی چون  زمینه سازی جهت بهره برداری  بهینه از امکانات،تولید بخشی از کالاهای کشاورزی  در راستای امنیت غذایی  و کمک به توسعه کشاورزی را در برنامه کار دارد.
 
وی تصریح کرد: از اهداف مهم این بخش جلوگیری از ضایعات کشاورزی است که با توجه به تنوع محصولات در استان گلستان صنایع مورد نیاز معرفی خواهد شد.
 
وی افزود: بر اساس اخرین امار در سال 88-89 در استان 55 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج وجورد دارد که 217 هزار تن محصول می دهد و برای 132 کارخانه شالیکوبی مجوز صادر شده است.
 
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاو.رزی  برنامه های خوبی در استان برای جل.گیری از ضایعات داشته است،یکی از این کارها استفاده از تکنولوژی و اخرین یافته ها ی علمی در جهت کاهش  ضایعات است..
 
ساوری افزود: بنج ضایعات زیادی دارد، باد، باران تگرگ، خاک، مصرف کود، مصرف سموم، مصرف سموم علف هرز و .... از عواملی است که در کاشت، داشت و بردااشت برنج ایجاد ضایعات می کنند.
 
معاون صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی  استان گلستان در ادامه افزود: جلوگیری از ضایعات می تواند کمک زیادی به اقتصاد و تولید کشور کند. 
کد مطلب 1355886

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