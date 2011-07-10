ساختار 23 شالیکوبی گلستان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ساوری ظهر یکشنبه در همایش فرآوری شلتوک به روش پارابویلینگ گفت: رویکرد اصلی مدیریت صنایع کشاورزی سازمان توسعه صادرات صنایع تبدیلی و تکمیلی آشنا کردن بهره برداران با صنایع روز است.

وی افزود: نقش صنایع تکمیلی و تبدیلی پیش از برداشت محصول اغاز می شود و تا سر سفره ها ادامه دارد و به عوان مکمل چرخه تولید محسوب می شود.

ساوری ادامه داد:این صنایع اهداف مکملی چون زمینه سازی جهت بهره برداری بهینه از امکانات،تولید بخشی از کالاهای کشاورزی در راستای امنیت غذایی و کمک به توسعه کشاورزی را در برنامه کار دارد.

وی تصریح کرد: از اهداف مهم این بخش جلوگیری از ضایعات کشاورزی است که با توجه به تنوع محصولات در استان گلستان صنایع مورد نیاز معرفی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس اخرین امار در سال 88-89 در استان 55 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج وجورد دارد که 217 هزار تن محصول می دهد و برای 132 کارخانه شالیکوبی مجوز صادر شده است.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاو.رزی برنامه های خوبی در استان برای جل.گیری از ضایعات داشته است،یکی از این کارها استفاده از تکنولوژی و اخرین یافته ها ی علمی در جهت کاهش ضایعات است..

ساوری افزود: بنج ضایعات زیادی دارد، باد، باران تگرگ، خاک، مصرف کود، مصرف سموم، مصرف سموم علف هرز و .... از عواملی است که در کاشت، داشت و بردااشت برنج ایجاد ضایعات می کنند.

معاون صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در ادامه افزود: جلوگیری از ضایعات می تواند کمک زیادی به اقتصاد و تولید کشور کند.