جشنواره ملی طلیعه ظهور در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار این جشنواره که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: نمایشگاه اصلی جشنواره طلیعه ظهور در صحن صاحبالزمان(عج) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا شده و همزمان 4 نمایشگاه دیگر در مجتمع فرهنگی نور، صحن امامزاده ابراهیم(ع)، مسجد مقدس جمکران و صحن مسجد اهل بیت(ع) واقع در ابتدای آزادراه قم – تهران برگزار شده است.
محمدحسین استادآقا گفت: در برگزاری نمایشگاههای طلیعه ظهور نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، مسجد مقدس جمکران، آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و مرکز تخصصی مهدویت با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم همکاری دارند.
این نمایشگاهها تا 26 تیرماه در دو نوبت صبح و عصر میزبان علاقهمندان است.
در این نمایشگاهها علاوه بر نمایش آثار مهدوی، فعالیتهایی همچون برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی، ارائه سیدیها و محصولات مرتبط با مهدویت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ انجام میشود.
در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز نشستهای علمی و معرفتی برگزار میشود و هر شب یکی از کارشناسان و اساتید در موضوع مهدویت سخنرانی میکند.
مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فرهنگی هنری طلیعه ظهور ظهر یکشنبه با سخنرانی حجتالاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام محمدحسین موسیپور استاندار قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: ششمین جشنواره ملی فرهنگی هنری طلیعه ظهور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار این جشنواره که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: نمایشگاه اصلی جشنواره طلیعه ظهور در صحن صاحبالزمان(عج) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا شده و همزمان 4 نمایشگاه دیگر در مجتمع فرهنگی نور، صحن امامزاده ابراهیم(ع)، مسجد مقدس جمکران و صحن مسجد اهل بیت(ع) واقع در ابتدای آزادراه قم – تهران برگزار شده است.
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