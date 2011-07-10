بذر نامرغوب تولید ذرت در برخی مزارع شوشتر ار کاهش داد

سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چند سالی است که ذرت‌کاران شهرستان شوشتر با خسارتهای فراوان روبرو شده اند، افزود: بیشتر محصول ذرت این کشاورزان به علت بیماری کچلی از بین می رود.



سادات ابراهیمی با بیان اینکه مهمترین علت کچلی گرفتن ذرتهای کشاورزان، فروش ذرتهای نامرغوب از سوی شرکتهای خصوصی با نظارت جهاد کشاورزی به کشاورزان است، تصریح کرد: فروش این ذرتهای نامرغوب، تولید کشاورزان را حتی به یک سوم رسانده است.

وی با بیان اینکه ذرت‌کاران شهرستان شوشتر به علت این عمل وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناراضی هستند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر برای پرداخت خسارتهای ذرت‌کاران به علت فروش ذرت نامرغوب اقدامی بکنند.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تاکید کرد: ذرت یک محصول استراتژیک به شمار می رود و منافع فراوانی دارد و از دست دادن بخشی از تولیدات این محصول برای استان و کشور زیان بار است از این رو جا دارد مسئولان استان وارد کار شوند تا به یک راه حل اساسی و قابل قبول برای ادامه فعالیت کشاورزان ذرت کار دست یافت.



شهرستان شوشتر به دلیل دارا بودن آب بسیار زیاد و خاک حاصل‌خیز از قطبهای مستعد کشاورزی در استان خوزستان شناخته شده است.



با وجود اینکه استان خوزستان به عنوان قطب تولید ذرت، بیشترین میزان تولید این محصول در کشور را دارد ولی در دو سال گذشته کشاورزان این استان با مشکلی به نام بذر نامرغوب مواجه شده اند که محصول آنها را با مشکلی به نام" کچلی" رو به رو می کند.



در دو سال گذشته ذرت کاران شمال خوزستان به خصوص شهرهای شوش و شوشتر با مشکلی به نام بذر نامرغوب مواجه شدند که این بذر به علت نواقص و مشکلات ژنتیکی که داشت باعث شد کشاروزان به محصول مورد نظر خود دست پیدا نکنند.