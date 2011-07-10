دانش آموزان و دانشجویان کمیته امداد البرز به پنج استان اعزام می شوند

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هزار دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد استان البرز به اردوهای سراسر کشور اعزام می شوند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد البرز ادامه داد: این تعداد دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت برای استفاده از تسهیلات اردوهای یک هفته ای به استانهای گیلان، همدان، مازندران، تهران و خراسان رضوی اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: اعزام این تعداد دانش آموز و دانشجوی در قالب بیست و هفتمین دوره اردوهای سراسری این نهاد مقدس انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: اردوهای تابستانی با هدف شناساندن الگوی مذهبی و علمی، ایجاد نشاط و روحیه تعالی، مسئولیت پذیری و زمینه سازی جهت رشد فضایل اخلاقی انجام می شود.

مصطفایی افزود : برنامه های آموزشی در اردوگاهها در سال جدید با رویکرد کارگاهی و با عنوان "انوار معرفت و حجاب و عفاف" از اول تیر ماه سال جاری تا پایان شهریور ماه برگزار می شود.

