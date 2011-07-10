به گزارش خبرگزاری مهر، فریده داودی با بیان اینکه دور جدید ثبت نام امتحانات مدارج علمی نظام قدیم طلابی که قبلاً در حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل بوده‌اند، از ۱۵ مردادماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: این امتحانات به صورت مقطعی و غیرمستمر اجرا می شود.

وی افزود: افرادی که در این امتحانات شرکت می‌کنند، در حال حاضر در مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل نیستند.



مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه از سال ۷۶ نظام آموزشی جدیدی در حوزه‌های علمیه خواهران به اجرا درآمده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تعدادی از خواهران طلبه، تحصیلات خود را براساس نظام قدیم حوزه‌های علمیه گذرانده‌ و فاقد مدرک تحصیلی بوده‌اند، معاونت آموزش حوزه‌های علمیه خواهران در راستای تکمیل ساماندهی به وضعیت تحصیلی این دسته از طلاب، براساس ماده ۲۴ مصوبه ۳۱۳ شورای محترم عالی حوزه‌های علمیه، اقدام به ثبت نام و برگزاری امتحانات جامع براساس ضوابط خاص، می‌کند.



وی بیان کرد: این دسته از طلاب به دلیل بازماندن از شرکت در امتحانات و یا عدم کسب نمره قبولی در امتحانات مرحله قبل، نتوانسته‌اند دروس مربوط به سطوح یک تا سه در نظام قدیم معادل کاردانی تا کار‌شناسی ارشد را بگذرانند.



داودی با بیان اینکه این امتحانات در سطوح یک تا سه برگزار می‌شود، یادآور شد: هر طلبه حداکثر سه نوبت اجازه شرکت در امتحانات را دارد و به طلابی که موفق به کسب نمره قبولی در کلیه مواد آزمون و معدل کل ۱۴ شوند، مدرک علمی سطح مربوطه اعطاء می‌شود.



وی اضافه کرد: داوطلبان شرکت در این امتحانات، لازم است مدارک خود را حداکثر تا پایان مردادماه به مدیریت تحصیلات تکمیلی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارسال نمایند تا این مدیریت پس از بررسی مدارک، اسامی واجدین شرایط شرکت در امتحانات را، حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کند.



مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: داوطلبان جهت اطلاع از آیین نامه اجرایی، ضوابط مربوط، مواد امتحانی، دریافت فرم ثبت‌نام، و سایر موارد، لازم است به پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی ‌www. whc. ir ـ صفحه معاونت آموزش‌ـ بخش مدارج علمی نظام قدیم، مراجعه کنند.