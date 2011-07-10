  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در چهارمحال و بختیاری/

توان مالی پیمانکاران باید 30 درصد پروژه باشد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از بیستم ماه جاری برای واگذاری پروژه های عمرانی در این استان، باید توان مالی تعهدی پیمانکار برابر با 30 درصد کل اعتبار پروژه باشد.

محمود عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای استان نامطلوب  است، اظهار داشت: شرایط واگذاری پروژه های عمرانی که سالهای قبل به پیمان کار واگذار شده دارای اشکال و نیازمند آسیب شناسی است.

وی افزود: هم اکنون در هر یک از دستگاه های اجرایی حداقل یک پروژه تملک دارایی های سرمایه ای درگیر با پیمانکار وجود دارد.

عیدی افزود: طبق ابلاغیه ای که برای دستگاه های اجرایی ارسال می شود، برای واگذاری پروژه های عمرانی، از بیستم ماه جاری باید توان مالی تعهدی پیمان کار برابر با 30 درصد کل اعتبار پروژه باشد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سقف توان مالی پیمانکار برای تکمیل پروژه های عمرانی استان در حال حاضر 53 هزار میلیارد ریال اما راکد و بدون استفاده است.

وی بیان داشت: این ظرفیت مالی پیمانکاران برای بهره برداری از پروژه ها در حالی بوده که مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امسال در چهارمحال و بختیاری برابر هزار و 34 میلیارد و 527 میلیون ریال است.
 

کد مطلب 1355895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه