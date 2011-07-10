توان مالی پیمانکاران باید 30 درصد پروژه باشد

محمود عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای استان نامطلوب است، اظهار داشت: شرایط واگذاری پروژه های عمرانی که سالهای قبل به پیمان کار واگذار شده دارای اشکال و نیازمند آسیب شناسی است.

وی افزود: هم اکنون در هر یک از دستگاه های اجرایی حداقل یک پروژه تملک دارایی های سرمایه ای درگیر با پیمانکار وجود دارد.

عیدی افزود: طبق ابلاغیه ای که برای دستگاه های اجرایی ارسال می شود، برای واگذاری پروژه های عمرانی، از بیستم ماه جاری باید توان مالی تعهدی پیمان کار برابر با 30 درصد کل اعتبار پروژه باشد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سقف توان مالی پیمانکار برای تکمیل پروژه های عمرانی استان در حال حاضر 53 هزار میلیارد ریال اما راکد و بدون استفاده است.

وی بیان داشت: این ظرفیت مالی پیمانکاران برای بهره برداری از پروژه ها در حالی بوده که مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امسال در چهارمحال و بختیاری برابر هزار و 34 میلیارد و 527 میلیون ریال است.

