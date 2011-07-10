سالانه 1300 میلیارد ریال در گلستان سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دوره آموزش مدیریت بحران در شهرستان گنبدکاووس افزود : در اثر بحرانها ممکن است سرمایه گذاریهای وسیعی که یک کشور انجام می دهد، نابود شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در زمینه آموزش مدیریت بحران ،پیامدهای مثبت و فراوانی خواهد داشت.

غلامی گفت: وجود یک مدیر متفکر، مدبر و آرام در زمان بحران موجب می شود هزینه ها ی بحران کاهش یافته و آن را به حد اقل ممکن کاهش می دهد.



معاون برنامه ریزی استانداری، گلستان را یکی از کانونهای بحران خواند و گفت: زیر ساخت های استان بدرستی طراحی نشده اند و ممکن است در شرایط بحرانی دچار آسیب شوند.



وی از برگزاری مدیریت پدافند غیر عامل در استان خبر دادو گفت: اگر مدیران شرایط بحرانی در دوره های آموزشی تجربه نکرده باشند، قدرت تصمیم گیری را در شرایط مشابه نخواهند داشت.



وی نجات جان انسانها را بزرگترین اقدام ممکن خواند و گفت: سرمایه گذاری در زمینه آموزش مدیریت بحران پیامدهای مثبت فراوانی خواهد داشت.



فرماندار گنبدکاووس نیز در این آئین گفت: افزایش کیفیت دوره های آموزش مدیریت بحران، موجب می شود در مواقع بحران، تواناتر عمل شود.



حیدرعلی احمدی افزود: مدیریت در شرایط عادی کار سختی نیست ، بلکه در شرایط بحرانی توانایی افراد مشخص می شود.



وی گفت: مدیریت در شرایط سخت به تیزبینی، تعادل، شجاعت و پیش بینی نیاز دارد.



این دوره آموزشی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.