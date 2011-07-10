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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

غلامی:

سالانه 1300 میلیارد ریال در گلستان سرمایه گذاری می شود

سالانه 1300 میلیارد ریال در گلستان سرمایه گذاری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: در استان گلستان سالانه حدود 1300 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام می شود که بحرانهای متعدد می تواند به این سرمایه گذاریها خسارت وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دوره آموزش مدیریت بحران در شهرستان گنبدکاووس افزود : در اثر بحرانها ممکن است سرمایه گذاریهای وسیعی که یک کشور انجام می دهد، نابود شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در زمینه آموزش مدیریت بحران ،پیامدهای مثبت و فراوانی خواهد داشت.

غلامی گفت: وجود یک مدیر متفکر، مدبر و آرام در زمان بحران موجب می شود هزینه ها ی بحران کاهش یافته و آن را به حد اقل ممکن کاهش می دهد.

معاون برنامه ریزی استانداری، گلستان را یکی از کانونهای بحران خواند و گفت: زیر ساخت های استان بدرستی طراحی نشده اند و ممکن است در شرایط بحرانی دچار آسیب شوند.
 
وی از برگزاری مدیریت پدافند غیر عامل در استان خبر دادو گفت: اگر مدیران شرایط بحرانی در دوره های آموزشی تجربه نکرده باشند، قدرت تصمیم گیری را در شرایط مشابه نخواهند داشت.
 
وی نجات جان انسانها را بزرگترین اقدام ممکن خواند و گفت: سرمایه گذاری در زمینه آموزش مدیریت بحران پیامدهای مثبت فراوانی خواهد داشت.
 
فرماندار گنبدکاووس نیز در این آئین گفت: افزایش کیفیت دوره های آموزش مدیریت بحران، موجب می شود در مواقع بحران، تواناتر عمل شود.
 
حیدرعلی احمدی افزود: مدیریت در شرایط عادی کار سختی نیست ، بلکه در شرایط بحرانی توانایی افراد مشخص می شود.
 
وی گفت: مدیریت در شرایط سخت به تیزبینی، تعادل، شجاعت و پیش بینی نیاز دارد.
 
این دوره آموزشی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1355897

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