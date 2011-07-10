احیاء حق شهرستان اراک با افزایش اعتبارات عمرانی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در شورای اداری شهرستان اراک افزود: در حالیکه شهرستان اراک 50 درصد جمعیت استان مرکزی و بیش از 50 درصد فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان را در خود جای داده جای شگفتی و بسی تأسف است که تنها 28 درصد اعتبارات عمرانی استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مدیریت شهرستان اراک در تلاش است تا با افزایش سهم اعتبارات شهرستان از مجموع اعتبارات استانی گامی مؤثردر راستای احیای حقوق حقه مردم این شهرستان بردارد.

پورقاسمیان بیان داشت: شهرستان اراک سهم بسزایی در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان مرکزی داراست لذا بر تمامی مدیران دستگاههای اجرایی است تا با کار جهادی در سال جهاد اقتصادی بستر رشد و شکوفایی این شهرستان را فراهم آورند.

وی در ادامه باتاکید بر ضرورت صرف اعتبارات شهرستانی در اجرای پروژه های شهرستانی گفت: پروژه های استانی و ملی از ردیف اعتباری خاص خود برخوردار هستند و اجازه صرف ریالی از اعتبارات شهرستانی را در راستای اجرای پروژه های ملی و استانی نمی دهیم.

فرماندار اراک افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید در خط مقدم خدمتگزاری به مردم با توجه به این مهم تمام توان خود در راستای جذب اعتبارات تخصیصی بکاربگیرند.

وی همچنین از نمایندگان مردم شهرستان اراک در مجلس شواری اسلامی خواست تا موضوع افزایش سهم اعتبارات عمرانی شهرستان اراک را از مجموع اعتبارات عمرانی استان مرکزی پیگیری کنند.