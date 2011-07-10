آذربایجان شرقی در ظرفیت زکات جزو 6 استان اول کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو پیش از ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی رؤسای ستادهای زکات استان اضافه کرد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی یکی از برترین ظرفیتهای جذب زکات در کشور را دارد متاسفانه در بخش پرداخت و جمع آوری جز سه یا چهار استان آخر کشور است.

وی اضافه کرد: آذربایجان شرقی که به تعبیر مقام معظم رهبری همواره در مقابله با مشکل و هجمه های مختلف پیشتاز بوده، برای اجرای فریضه زکات به پا نمی خیزد؟

نبی لو با بیان اینکه برای اجرای این امر واجب که جایگاه بسیار والایی در اسلام دارد در کشور توسط مسئولان سهل انگاری می شود، گفت: اگر این جمع منسجم عمل کرده، هماهنگ و با برنامه پیش برود یقین بدانید مردم از مسئولین جلوتر خواهند بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه پیشنهادات و راهکارها برای ستاد احیاء زکات قابل اجراست، گفت: در بحث اجرا حتی حاضریم شهرستانی عمل کنیم و خارج از توافقنامه اعلام می کنیم که آمادگی تامین تمام کمبودهای آذربایجان شرقی را داریم.

حسین نبی لو در ادامه تاکید کرد: تبلیغات باید دائمی و مستمر باشد، آمادگی داریم تبلیغات دیداری، شنیداری، گفتمانی را پشتیبانی می کنیم.

دبیر ستاد احیای زکات کشور با تاکید بر اینکه در زمینه جمع آوری مبالغ زکات ماه رمضان ظرفیت بالایی دارد، گفت: زکات جمع آوری شده باید در محل جمع آوری شده هزینه شود، نظر معدل در هزینه کرد اخذ شود و همچنین مردم باید به هدایت شوند تا وجه در جایی هزینه شود که بیشترین هزینه کرد را داشته باشد.