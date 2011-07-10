خیرین 974 میلیارد تومان به ساخت فضاهای آموزشی کشور کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رییسی در نشست هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی در تربت حیدریه اظهار کرد: 58 درصد از تعهدات مزبور در زمینه ساخت مدرسه ، 35 درصد واگذاری زمین ، پنج درصد اهدای پول نقد و دو درصد اهدای مستغلات و تجهیزات بوده است.

وی گفت: تاکنون 440 جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرها و مناطق مختلف کشور برگزار شده که کمک های مزبور در این جشنواره ها تعهد شده است.

رییسی به ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای کار خیرین و جذب کمک خیرین ایرانیان خارج از کشور برای ساخت مدرسه تاکید کرد.

وی همچنین مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی را از فعال ترین مجامع خیرین مدرسه ساز در کشور دانست.