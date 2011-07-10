کمیته چهارگانه مبارزه با اعتیاد در کوهرنگ تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار خیری اظهار داشت: این کمیته ها در بخش مقابله، حقوقی و قضایی، درمان و فرهنگی و پیشگیری از سوی شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوهرنگ تشکیل شده است.

وی سمت و سوی فعالیت شورای مبارزه با مواد مخدر را علاوه بر مقابله و برخورد جدی با سوداگران مرگ، برنامه ریزی برای کاهش ورودی مواد مخدر به شهرستان، تهیه و تدوین برنامه های قضایی به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ و رفع نواقص اداری در این رابطه دانست.

خیری تأکید کرد: آموزش عمومی و کیفیت بخشی به اطلاع رسانی عموم و تحت شعاع قرار دادن محیط خانواده، محیط های کاری، محیط های عمومی و اماکن تفریحی، سیاحتی و گردشگری و زیارتی از دیگر برنامه های در دست اقدام این شورا برای پیشگیری از شیوع و توزیع مواد مخدر در شهرستان کوهرنگ به شمار می رود.

وی اعتیاد را نوعی بیمارى اجتماعی با عوارض جسمى و روانى بسیار برشمرد و افزود: تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش بوده و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می شود.