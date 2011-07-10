انتصابات عجیب در ایلام/ یک فرماندار برای دو شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کوثری فرماندار سابق شهرستان آبدانان بعد از چند سال خدمت در این شهرستان به عنوان فرماندار دره شهر منصوب می شود این در حالیست که بعد از دو ماه از انتخاب فرماندار قبلی دره شهر که سه ماه بدون فرماندار بود به عنوان معاون عمرانی استانداری ایلام معرفی می شود.

پرویز کوثری فرماندار سابق شهرستان آبدانان و فرماندار فعلی شهرستان دره شهر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آبدانان نیز مشغول به فعالیت می شود.

از نکات جالب توجه این است که کوثری طی ماه های گذشته همچنان در جلسات هر دو شهرستان شرکت می کند و به عنوان فرماندار شهرستان دره شهر و آبدانان اظهار نظر می کند.

اما نکته اینجاست که آیا یک فرماندار برای دو شهرستان محروم کفایت می کند و می تواند برای دو شهرستان موثر باشد.

به نظر می رسد در استان ایلام کمبود رجال سیاسی وجود ندارد اما علت این انتخاب نامعلوم است.

این انتصاب موجب نارضایتی شدید مردم و امام جمعه شهرستان آبدانان نیز شده است به نحوی که امام جمعه آبدانان در اظهار نظری به نقش مدیریت در بهبود وضعیت خدمات دهی به مردم اشاره کرد و گفت: نباید مدیریت ادرات با حفظ سمت از طریق شهرستانهای مجاور اداره شود.

حجت الاسلام عزت الله محبی گفت: خلا مدیریتی در بعضی از دستگاههای اجرایی شهرستان آبدانان بویژه فرمانداری، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات این شهرستان مشکلاتی را برای مردم و سایر ادرات دولتی ایجاد کرده است.