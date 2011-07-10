علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اولین جلسه کانون پخشکنندگان امروز یکشنبه 19 تیرماه با حضور تمام اعضا برگزار شد و در این جلسه درباره مشکلات پخش تبادل نظر شد. در حوزه اکران و تبلیغات فیلمها صحبتهایی شد. در ارتباط با فعال سازی دفاتر سینمایی که از مدتها قبل کم کار شده بودند هم صحبت کردیم.
وی افزود: همچنین درباره نحوه پرداخت پورسانت صاحبان فیلم از سینماها و مشکلات این بخش بحث کردیم. در ارتباط با هزینه زیاد تبلیغات نیز صحبت شد. از ابتدای سال تاکنون فیلمی در گروه آزاد اکران نشده است. در همین ارتباط اعضای کانون نامهای به شورای صنفی نمایش نوشتند تا بتوانیم در طول سال تعداد بیشتری فیلم اکران کنیم.
سرتیپی در ادامه بیان کرد: در اولین فرصت با مسئولین وزارت ارشاد و معاونت سینمایی دیداری خواهیم داشت تا مشکلات دفاتر را برطرف کنیم. هدف این است که در جهت اکران بهتر آثار قدم برداریم تا تعداد بیشتری از آثار را در سینما به اکران بگذاریم.
وی در پایان تاکید کرد: جلسات کانون پخشکنندگان سینمای ایران هر هفته یکشنبه در صنف واحد تهیهکنندگان برگزار خواهد شد.
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