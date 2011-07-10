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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

همایش دوچرخه سواری در قزوین برگزار می شود

همایش دوچرخه سواری در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قزوین گفت: همایش هنرهای فردی و نمایشی دوچرخه سواران هفته آینده در بوستان پامچال قزوین برگزار خواهد شد.

ناصر گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج همایش های عمومی دوچرخه سواری به طور جدی در دستور کار هیئت دوچرخه سواری استان قزوین در سال جاری قرار گرفته است.
 
وی افزود: این همایش که با هدف ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه  بین شهروندان برگزار می شود روز جمعه آینده 24 تیرماه با شرکت علاقه مندان به این رشته ورزشی از میدان شهید بابایی به سمت میدان مادر آغاز و به  بوستان ملت ختم می شود.
 
گنجی از تلاش برای توسعه فعالیت هیئتهای دوچرخه سواری در شهرستانها خبر داد و گفت: در هفته آینده در نشست با مسئولان هیئت های شهرستانی استان برای برگزاری برنامه ها و مسابقات مختلف دوچرخه سواری تصمیم گیری می شود.
 
این مسئول ورزشی در ادامه با اشاره به اجرا و ساخت جاده سلامت و دوچرخه سواری توسط شهرداری قزوین در مسیر میدان جانبازان تا بوستان باراجین یادآورشد: راه اندازی این جاده انگیزه خوبی برای شهروندان در گسترش استفاده از دوچرخه به شمار می رود.
 
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قزوین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح های خوبی از سوی شهرداری قزوین به منظور ترویج دوچرخه سواری در دست اقدام است بیان کرد: ایجاد ایستگاه های تحویل دوچرخه به شهروندان و طراحی خط ویژه دوچرخه سواری در بوستان ها از جمله این طرح هاست که با راه اندازی آنها هیئت دوچرخه سواری استان در توسعه این رشته فعال تر از قبل خواهد بود.
 
 
کد مطلب 1355925

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