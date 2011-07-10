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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

همایش امر به معروف و نهی از منکر در چابهار برگزار شد

همایش امر به معروف و نهی از منکر در چابهار برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: همایش امر به معروف و نهی از منکر با حضور معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج در منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی متولیان ظهر یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر در منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای الهی است که هدف آن رشد و تعالی انسان ها است.

وی گفت: به دلیل تهاجم گسترده فرهنگی از سوی دشمنان، ضروری است امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تجلی بیشتری یابد.

وی افزود: این مهم نقش تاثیرگذاری در شکل گیری رفتار دینی در بین مسلمانان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش مسیر درستی در جهت دستیابی به کمال و شکوفایی معنوی است و آیات متعدد قرآن مجید بر اجرای آن به صراحت تاکید دارد و در سیره و سلوک نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه‌ اطهار (ع)‌ نیز به طرز آشکاری ‌مشهود است.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بیان داشت: لزوم آموزش این امر مهم در عصر حاضر که تهاجم فرهنگی به دلیل ارتباطات گسترده، آشکارا ارزش ها و هنجارهای دینی ما را نشانه رفته است بیش از پیش احساس می شود.

کد مطلب 1355926

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