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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

120 مداح در لردگان ساماندهی شد

120 مداح در لردگان ساماندهی شد

لردگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از ساماندهی 120 مداح در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام سعید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 120 مداح در شهرستان لردگان ساماندهی شدند.

وی افزود: مداحان از جمله موثرترین افراد در جامعه بر فرهنگ دینی و مذهبی مردم هستند که می توانند در جذب جوانان و نوجوانان به سمت فرهنگ دینی نقش محوری ایفا کنند.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان تصریح کرد: 90 مداح برادر و 30 مداح خواهر در شهرستان لردگان وجود دارد که با برگزاری جلسات و برنامه های وِیژه در جهت ارتقای فرهنگی مداحان تلاش می شود.
 
وی یکی از اهداف ساماندهی مداحان را جلوگیری از ورود خرافات در مداحی دانست و گفت: 60 درصد از مداحان سامان داده شده را جوانان تشکیل می دهند.
کد مطلب 1355928

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