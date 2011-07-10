120 مداح در لردگان ساماندهی شد

حجت الاسلام سعید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 120 مداح در شهرستان لردگان ساماندهی شدند.

وی افزود: مداحان از جمله موثرترین افراد در جامعه بر فرهنگ دینی و مذهبی مردم هستند که می توانند در جذب جوانان و نوجوانان به سمت فرهنگ دینی نقش محوری ایفا کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان تصریح کرد: 90 مداح برادر و 30 مداح خواهر در شهرستان لردگان وجود دارد که با برگزاری جلسات و برنامه های وِیژه در جهت ارتقای فرهنگی مداحان تلاش می شود.

وی یکی از اهداف ساماندهی مداحان را جلوگیری از ورود خرافات در مداحی دانست و گفت: 60 درصد از مداحان سامان داده شده را جوانان تشکیل می دهند.