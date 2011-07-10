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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

مومن زاده:

خسارت 3600 میلیارد ریالی ضایعات برنج در کشور

خسارت 3600 میلیارد ریالی ضایعات برنج در کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر طرحهای سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: ضایعات بالا برنج در شالیکوبی های کشور سه هزار و 630 میلیارد ریال در کشور زیان وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم مومن زاده ظهر یکشنبه در همایش فرآوری شلتوک به روش پارابویلینگ گفت: در کشور 610 هزار هکتار در 22 استان سطح زیر کشت برنج وجود دارد که بیشترین سطح در مازندران و کمترین در بوشهر است.

وی گفت: در مجموع در کشور 243 واحد با 232 میلیارد ریال اصلاح ساختار شده که 19 واحد آن در استان گلستان بوده است.
 
وی تصریح کرد: گیلان با یک هزار و 500 واحد بیشترین تعداد کارخانه های شالیکوبی را داراست، اما کارخانه های شالیکوبی کشور با 60 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
 
این کارشناس با اشارره به 22 درصد شکستگی برنج در کارخانه ها گفت: از مهمترین مشکلات شالیکوبی ها کمبود نقدینگی ،فقدان تشکیلات منسجم و فعال شالیکوبی داران، ضایعات بالا و زیان اقتصادی است.
 
مومن زاده  ادامه داد:با اجرای طرح نو سازی شالیکوبی ها طی 5 سال 650 واحد با اعتبار 570 میلیارد ریال نوساز می شوند.
 
در این همایش دو کارشناس از هند در رابطه با فرآوری شلتوک به روش پارا بویلینگ توضیحاتی را ارئه کردند.
کد مطلب 1355929

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