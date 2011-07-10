خسارت 3600 میلیارد ریالی ضایعات برنج در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم مومن زاده ظهر یکشنبه در همایش فرآوری شلتوک به روش پارابویلینگ گفت: در کشور 610 هزار هکتار در 22 استان سطح زیر کشت برنج وجود دارد که بیشترین سطح در مازندران و کمترین در بوشهر است.

وی گفت: در مجموع در کشور 243 واحد با 232 میلیارد ریال اصلاح ساختار شده که 19 واحد آن در استان گلستان بوده است.

وی تصریح کرد: گیلان با یک هزار و 500 واحد بیشترین تعداد کارخانه های شالیکوبی را داراست، اما کارخانه های شالیکوبی کشور با 60 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

این کارشناس با اشارره به 22 درصد شکستگی برنج در کارخانه ها گفت: از مهمترین مشکلات شالیکوبی ها کمبود نقدینگی ،فقدان تشکیلات منسجم و فعال شالیکوبی داران، ضایعات بالا و زیان اقتصادی است.

مومن زاده ادامه داد:با اجرای طرح نو سازی شالیکوبی ها طی 5 سال 650 واحد با اعتبار 570 میلیارد ریال نوساز می شوند.

در این همایش دو کارشناس از هند در رابطه با فرآوری شلتوک به روش پارا بویلینگ توضیحاتی را ارئه کردند.