اصغر درخشش فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاصل تلاش هیئت دو و میدانی در استعدادیابی و اعتماد به نسل جوان، سبب شده است تا در یکی دو سال اخیر موفقیتهای ارزشمندی در سطح رقابتهای مهم کشوری نصیب دو و میدانی و ورزش قم شود.
وی ابراز داشت: بعد از درخشش دو و میدانی کاران استان قم در رقابتهای بزرگسالان قهرمانی کشور که بعد از ۱۷ سال در اردیبهشت ماه گذشته در شیراز برگزار شد و به موفقیت نمایندگان اعزامی قم در کسب عناوین چند رشته این رقابتها انجامید، جوانان جویای نام قمی بار دیگر توانمندی خود را این بار در مسابقات قهرمانی جوانان کشور نشان دادند.
نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: در حالی که پیکارهای دو و میدانی قهرمانی آسیا در حال حاضر در کشور ژاپن در حال برگزاری است و تمام حواس اهالی دو و میدانی این روزها به این رویداد مهم برون مرزی است، جوانان جویای نام دو و میدانی کشورمان نیز در مشهد برای قرار گرفتن بر روی یکی از سکوهای اول تا سوم به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به حضور چهرههای شاخص و موفق دو و میدانی قم در این مسابقات، عنوان داشت: در حالی که نزدیک به ۲۵۰ دو و میدانی کار از استانهای مختلف کشور در این دوره از رقابتها حضور داشتند، چهار دو و میدانی کار قمی نیز برای کسب مدال تلاش کردند.
درخشش فر اضافه کرد: تیم جوانان هیئت دو و میدانی قم در رقابتهای دو و میدانی قهرمانی رده سنی جوانان پسر کشور در مشهد مقدس، با ترکیب محمد سبب کار، علیرضا سعادتمند، میلاد دریساوی، علیرضا نوروزی و عرفان الیاسیان با حریفان رقابت کرد.
وی با اشاره به نتایج تیم اعزامی قم بیان کرد: حاصل تلاش تیم اعزامی هیئت دو و میدانی قم به این رقابتها، کسب دو نشان طلا و نقره بود که سبب شد تا این تیم با کارنامهای موفق به کار خود در پیکارهای دو و میدانی قهرمانی کشور پایان دهد.
نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: در این رقابتها علیرضا سعادتمند در رقابتهای رشته پرش با نیزه با تمام توان افکار خود را برای عبور از بالاترین مانع متمرکز کرد ولی در نهایت با کسب نشان نقره از این مسابقات بازگشت.
وی عنوان داشت: در کنار این موفقیت، کسب یک نشان طلا در رقابتهای رشته پرش سه گام سبب شد تا در رده بندی تیمی نیز تیم قم در جایگاه مناسبی قرار بگیرد که این مدال ارزشمند و عنوان درخشان را میلاد دریساوی به خود اختصاص داد.
نظر شما